Dono da lancha apaga Instagram após morte da jovem na Ilha do Combu, no Pará

Corpo de Kellen Thaynara foi encontrado na região das ilhas em Belém | Foto: Reprodução/ r

Kellen Thaynara, de 26 anos, desapareceu durante um passeio de lancha com amigos na região próxima à Ilha do Combu. O corpo da jovem foi encontrada na manhã desta terça-feira (17), na área da Ilha das Onças. A Polícia Civil investiga o caso.

Na manhã desta terça-feira (17), pescadores encontraram o corpo da consultora de vendas Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, na área da Ilha das Onças. A jovem desapareceu na noite de segunda-feira (16) durante um passeio de lancha com amigos na região da Prainha, próxima à Ilha do Combu, em Belém.

As testemunhas relataram que, durante o passeio, a consultora informou que iria tomar banho na água e chegou a convidar outras pessoas, que recusaram. Após entrar na água, Thaynara não retornou.

Por volta das 10 horas da manhã de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros, que seguia para retomar as buscas, foi informado sobre a localização de um corpo. Thaynara foi encontrada trajando roupa de banho.

O cadáver foi removido por volta das 10 horas da manhã do grupamento marítimo fluvial, na avenida Arthur Bernardes. Familiares e amigos da consultora estiveram no Instituto Médico Legal para os procedimentos de liberação do corpo.

Polícia Civil já iniciou as investigações e apreendeu o celular da vítima e a lancha utilizada no passeio. Na embarcação estavam pelo menos seis pessoas: três mulheres, sendo duas delas passageiras e a vítima, além de três homens. As testemunhas prestaram depoimento na Seccional de São Brás.

O dono da lancha, um empresário do ramo de venda de veículos, teria apagado o perfil das redes sociais. Segundo informações da polícia, apenas um homem identificado como “Bruno” conhecia Thaynara e foi ele quem a convidou a jovem para o passeio.

O caso agora está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios.

Confira a reportagem de Sancha Luna da RBA TV:

