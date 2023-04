Homem é preso e armas, munições, coletes à prova de balas e itens de proteção são apreendidos com grupo que aterrorizou Confresa no MT

Material apreendido durante força-tarefa na zona rural de Pium — Foto: Divulgação/PM

Um homem foi preso nesta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, bloqueios continuam organizados na região de Pium.

A operação realizada por forças policiais na zona rural de Pium, no oeste do estado, localizou diversos pertences do grupo criminoso que está escondido na região. Nesta terça-feira (11), foram encontrados e apreendidos armamentos de grosso calibre, milhares de munições, coletes a prova de balas e até capacetes de uso militar.

Os criminosos são suspeitos de aterrorizar a cidade de Confresa (MT) no domingo (9). Desde segunda-feira (10) estão no Tocantins e teriam chegado ao estado em barcos. Eles entraram em confrontos com a Patrulha Rural da região e fizeram uma família refém.

Em imagens divulgadas pela Polícia Militar (PM), é possível ver que no material também havia mais de dez coturnos, luvas, mochilas, gorros e outros protetores corporais. No arsenal também tem mais de 40 carregadores (pente) e armas de fogo.

A PM confirmou que um dos suspeitos foi baleado e morto em confronto com as equipes. O corpo foi levado na tarde desta terça-feira para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação. Uma pessoa foi presa.

Ainda segundo a corporação, operação avança e os bloqueios policiais continuam na região. As recomendações à população permanecem, para que evitem andar por estradas vicinais da região e pela TO-080.

Em entrevista à TV Anhanguera nesta terça-feira, o porta-voz da PM, major Moraes, disse que as armas e munições apreendidas eram capazes de derrubar helicóptero e que os criminosos continuam fortemente armados. A princípio, as equipes estão fazendo um inventário de tudo que foi apreendido.

Uma base foi montada na sede da fazenda Agrojan e as buscas pelos suspeitos também contam com embarcações e aeronaves. Além da Polícia Militar, a operação tem o apoio da Polícia Civil do Tocantins, Polícia Federal e as Polícias do Mato Grosso, Goiás e Pará.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/2023/10:43:31 com informações do G1 Tocantins.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...