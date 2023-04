Reunião de família termina com dois irmãos mortos no Pará

(Foto: Reprodução RBA TV) – Uma reunião que era para ser de confraternização entre irmãos acabou em tragédia no município de Senador José Porfírio, próximo a Altamira, na região do Sudoeste do Pará. José da Conceição Lima (foto em destaque), de 73 anos, foi morto pelo próprio irmão, Eleutério, de 58 anos, após uma discussão durante um encontro entre os dois.

Segundo informações da polícia, os irmãos teriam saído para beber juntos e durante a festividade houve uma discussão, com José chegando a agredir o irmão mais novo. Enfurecido, Eleutério pegou uma espingarda calibre 28 e disparou contra José, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após o crime, o suspeito fugiu.

A Polícia Militar foi acionada para localizar o corpo da vítima e procurar pelo suspeito. Porém, ao chegar ao local, os agentes foram recebidos a tiros disparados pela arma de Eleutério. Houve troca de tiros e o suspeito foi baleado pelos policiais.

Eleutério foi encaminhado para um hospital em Altamira, mas morreu a caminho do local. A polícia ainda investiga o motivo da briga entre os irmãos e as circunstâncias do crime. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

