Homem é preso em Manaus com R$ 1 milhão em diamantes de garimpo ilegal

(Foto: Divulgação) – Rodrigo Ferreira de Queiroz, de 47 anos, foi preso nesta terça-feira (14), com aproximadamente R$ 1 milhão em diamantes, oriundos de garimpo ilegal, da cidade de Boa Vista. A prisão ocorreu no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul.

De acordo com o delegado Ericsson Tavares, titular do 6° DIP, Rodrigo foi preso após denúncia anônima informando que ele estaria oferecendo os brilhantes por meio aplicativo de mensagens.

“Fizemos a diligência em uma oficina de sua propriedade. Quando ele nos viu, tentou fugir por uma passagem secreta em seu escritório, para se livrar dos diamantes. Ele não obteve êxito e, ao ser questionado, alegou ser apenas o intermediário dos diamantes”, disse.

Ainda segundo o titular, Rodrigo relatou que os diamantes vieram do garimpo da serra do Tepequém, no município de Amajari, no estado de Roraima.

Rodrigo responderá por usurpação de bens da união. Ele passará por audiência de custódia e ficará a disposição da Justiça.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/11/2023/10:27:08

