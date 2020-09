Homem agride vizinha a enxadadas e justifica: ‘Mulher a gente não bate, a gente mata’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a vítima, foi nesse instante que o acusado desferiu um golpe com a ferramenta na cabeça dela. A Vítima saiu correndo ensanguentada devido um corte profundo na cabeça. A PM foi acionada e ao chegar no local, o agressor já havia fugido tomando rumo desconhecido.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava saindo de casa, quando percebeu que um casal de vizinhos estava discutindo e resolveu tentar apartar a briga. No instante em que já caminhava na rua de volta para a casa, ela foi surpreendida pelo acusado com uma enxada na mão e dizendo: “Mulher a gente não bate, a gente mata”.

