Homem é preso em Parauapebas por invadir casa de idosa e tentar relações sexuais

Uma idosa 69 anos procurou a delegacia de Parauapebas para denunciar um homem que teria invadido residência dela, no bairro Novo Horizonte, pelo menos duas vezes, na madrugada do último domingo, 7, para roubar.

A vítima reconheceu o criminoso após remover a máscara que ele usava. Segundo ela, o rapaz ainda tinha proposto relações sexuais a vítima.

Em entrevista a reportagem, a vítima que preferiu não se identificar, conta que acordou com criminosos invadindo o quarto.

“Ele abriu o telhado da minha casa, entrou no quarto de visitas e procurou por objetos para roubar. Acredito que estava atrás da televisão, mas o aparelho ficava no meu quarto, onde eu dormia. Quando ele entrou, eu acabei acordando e, então, saiu”, relata a idosa.

Na sala da casa o suspeito abaixou as calças e mostrou o órgão genital a vítima dizendo, “e aí, vamos ficar”. Diante da situação a mulher partiu para cima do criminoso e retirou a máscara o reconhecendo. “Júnior, eu te conheço há tanto tempo, você vem aqui na minha casa, te ofereço comida, já ofereci um serviço para capinar meu quintal, lhe paguei e você faz isso”, no mesmo instante, o acusado levantou as calças e pediu perdão para a vítima.

A idosa relata que expulsou o rapaz e ameaçou denuncia-lo se acontecesse de novo. Ao perceber que o criminoso estava armado com uma faca, ela preferiu não chamara atenção de um vigilante que estava passado na rua. “Fiquei com medo de gritar, pois ele poderia me ferir se eu reagisse”, disse.

Poucas horas depois, o criminoso voltou a invadir a residência. “Aqui na minha casa não”, disse a idosa para o criminoso, enquanto o expulsava pela segunda vez. Devido à situação, a vítima decidiu ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. “Não pode ficar impune uma situação dessas”, desabafou.

Os agentes da Polícia Civil foram até a residência do acusado e o prenderam em flagrante. O criminoso foi identificado como Antônio Francisco Leal Júnior, de 20 anos de idade. Ele foi conduzido até a Seccional para os procedimentos cabíveis. Segundo o delegado, O criminoso responderá por invasão de domicílio.

