Polícia prende casal chefe de organização criminosa em Marapanim, no PA

Segundo as investigações, membros do grupo criminoso foram presos na ilha de Algodoal.

Um casal foi preso nesta quinta-feira (15) em Marapanim, no nordeste do Pará. A mulher é suspeita de envolvimento em um homicídio em 2015 e o homem de roubo majorado, segundo a Polícia. Ambos foram encontrados pela Polícia em uma casa onde estavam escondidos.

