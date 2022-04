Homem é preso pela PF após receber R$ 1 mil em dinheiro falso pelos Correios no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso foi divulgado pela PF nesta sexta-feira (15), mas a prisão ocorreu no dia anterior após troca de informação entre a polícia e os Correios. As notas estavam em uma correspondência, que tinha como destino Marabá e foi recebida pelo preso.

Em Marabá, sudeste paraense, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal suspeito de crime de moeda falsa. Segundo a PF, ele portava R$ 1 mil em notas falsas e foi detido ao sair de uma agência dos Correios no município. (As informações são do g1 PA — Belém).

You May Also Like