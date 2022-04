( Getty Images- Imagem ilustrativa) – O recrutamento de médicos vem quase três anos após o lançamento do programa, anunciado em 1º de agosto de 2019

Após quase 3 anos, governo oficializa hoje contratações do ‘Médicos pelo Brasil’

O governo federal oficializa nesta segunda-feira (18) a contratação dos primeiros profissionais pelo programa Médicos pelo Brasil, que substituirá gradativamente o Mais Médicos. O recrutamento de médicos vem quase três anos após o lançamento do programa, anunciado em 1º de agosto de 2019. (As informações são do Estadão Conteúdo).

A apresentação dos primeiros credenciados será feita em cerimônia no Palácio do Planalto marcada para as 17h desta segunda-feira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Um dos marcos do governo Dilma Rousseff (PT), o Mais Médicos foi criado em 2013 para atender regiões do País com baixa cobertura médica a partir da possibilidade de contratar estrangeiros sem revalidação do diploma. A participação de profissionais cubanos, uma tônica do projeto, foi duramente criticada por Bolsonaro na campanha de 2018.

O Médicos pelo Brasil também prevê a entrada de médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, mas apenas mediante a aprovação no exame Revalida, que dá valor legal ao diploma de outro país.

Jornal Folha do Progresso em 18/04/2022/15:22:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...