Suspeito de espancar criança de 12 anos com enxada é preso em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada (com informações de Ana Mangas, do Correio de Carajás)

O agressor fugiu do local. Após diligências, ele foi encontrado na casa de seu pai, na rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Novo Planalto. A enxada utilizada na agressão foi encontrada no local e apreendida pelos policiais.

A Polícia Militar informou que foi acionada durante a noite para atender a uma ocorrência de violência contra uma criança, no bairro Liberdade. Ao chegar no local, a equipe foi informada por populares que a criança já havia sido socorrida e que estava em estado grave.

Robem Carlos Matos Martins, mais conhecido como “Lourão”, foi preso na noite desta quarta-feira (21), em Marabá, no sudeste do Pará, suspeito de ter espancado uma criança de apenas 12 anos, batendo na cabeça dela com uma enxada. A vítima foi socorrida e está internada, em estado grave.

Robem Carlos Matos Martins, conhecido como ‘Lourão’, foi encontrado junto com o objeto utilizado no crime. Vítima está em estado grave

You May Also Like