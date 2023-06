Homem é preso por agredir PM com soco no rosto e empurrão em Santarém

O suspeito foi levado até a delegacia e responderá criminalmente pelo desacato e a agressão contra o agente. (Foto:Reprodução)

O militar, segundo a polícia, sofreu lesões na mão direita e no cotovelo

Um homem foi preso, no final da noite desta terça-feira (28), foi preso por lesão corporal e desacato contra um policial militar no bairro Alvorada, em Santarém, oeste do Pará. Segundo a polícia, o agente lesionou a mão direita e o cotovelo. Não foi explicado o porquê da alteração do suspeito contra a PM.

De acordo com o relato policial, militares do 3º Batalhão realizavam rondas ostensivas, por volta das 23h30, quando foram comunicados pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) que um homem estaria agredindo a esposa na rua Sena Lemos. Os policiais chegaram no local denunciado e o homem, supostamente, passou a desacatá-los com palavrões.

Em seguida, teria agredido um dos PMs com um soco no rosto e o empurrado contra a parede, o que ocasionou os machucados no militar.

O homem foi imobilizado e levado até a delegacia, onde foi enquadrado por agressão e desacato contra os agentes. Até a última atualização desta reportagem, não houve confirmação de que a companheira dele foi agredida pelo suspeito. Dependendo da gravidade da agressão, ele poderá pegar até cinco anos de prisão, conforme consta o crime de lesão corporal, no artigo 129 do Código Penal. Caso a violência doméstica seja confirmada, a sentença aumenta.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/10:29:26

