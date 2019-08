Homem é preso por receptação de transformadores e postes da Celpa em Tomé-Açu

(Por:Reprodução)-Foram precisos dois caminhões para recolher material que estava na posse do homem

Roberto Oguchi foi preso na tarde desta quinta-feira (22) em Quatro-Bocas, um distrito do município de Tomé-Açu, nordeste do Pará, pela prática de receptação dolosa qualificada, por estar em posse de diversos materiais e equipamentos de iluminação pública que pertencem à concessionária de energia elétricas Celpa.

Pela parte da manhã, a equipe de de Polícia Civil de Quatro Bocas, vinculada à Superintendência Regional da Zona do Salgado e coordenada pelo delegado Vinnicius Lobo, recebeu uma denúncia anônima acerca de um indivíduo que estaria ocultando postes e transformadores de energia elétrica no quintal de sua residência. Diante da comunicação de suspeita de crime, a equipe se deslocou à região conhecida como “Ramal do Km-011” para averiguar a situação.

No local, mesmo a uma certa distância da casa, já foi possível visualizar os materiais suspeitos na propriedade. Confirmada a suspeita, os policiais identificaram o dono do terreno e se deslocaram à Associação Cultural de Tomé-Açu (ACTA), convidando o homem para acompanhar a diligência até sua residência.

Após autorização para realizar as buscas, ficou constatado que o suspeito estava ocultando inúmeros objetos da Celpa, tais como: transformadores, postes, bobinas e fiações. Foi dada voz de prisão ao home, com ele sendo preso em flagrante. Em seguida, a Polícia Civil acionou por telefone a gerente de materiais da Celpa, Unidade de Paragominas, que providenciou apoio logístico para apreensão do material que estava na posse do homem. Foram tantos equipamento extraviados que foram necessários dois caminhões para recolhimento dos objetos.

Por:Caio Oliveira

