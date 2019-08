Operação de combate a crimes de estupro prende 12 pessoas em Barcarena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Onze homens e uma mulher foram presos nesta sexta-feira (23) durante a operação Expecto Patronum da Polícia Civil do Pará em Barcarena, na região do Baixo Tocantins. No total, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e efetuadas duas prisões em flagrantes.

