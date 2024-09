Criança é morta a golpes de faca e tem cabeça decepada; mãe é suspeita

Foto: Geri Júnior/RTC | Genitora também ficou ferida e está sob custódia policial em hospital. Investigação acredita que mulher tenha tirado a vida do filho e depois tentado tirar a própria vida.

Um menino, entre quatro e seis anos de idade, foi morto a golpes de faca na manhã desta sexta-feira (20), no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é a mãe da criança.

O nome da criança não foi divulgado pela polícia. Ainda de acordo com a PM, os indícios apontam que a vítima foi atacada dentro de casa. O local foi encontrado sujo de sangue, e a cabeça da criança estava no colo da mãe.

Segundo relatos de vizinhos, gritos de socorro foram ouvidos por volta das 4h da madrugada. Cerca de 30 minutos depois, os gritos cessaram, e disparos de arma de fogo foram ouvidos. Moradores da rua Manoel Rosa Silva informaram que a mulher teria chegado recentemente ao bairro e morava na rua há cerca de três meses.

Quando os PMs chegaram ao local, a mãe do menino estava com uma faca na mão e apresentava sinais de instabilidade mental. Conforme a polícia, ela teria tentado se autolesionar, mas foi contida pela guarnição.

Após ser imobilizada, a mãe precisou ser levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena porque sofreu um disparo de arma de fogo. Segundo a polícia, ela precisou ser contida com um tiro na perna.

A Polícia Civil esteve na residência, conversou com moradores e colheu provas da materialidade do ocorrido. A investigação apura a dinâmica do assassinato, bem como a motivação do crime. O corpo da criança foi recolhido pelo carro do Numol (Núcleo de Medicina e Odontologia Legal).

