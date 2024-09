Homem é preso por ter ameaçado degolar crianças, no Pará

‘Caçador’ foi caçado e encontrado pela PM – (Foto:Divulgação/PM).

A denúncia foi feito por familiares das vítimas. Acusado fugiu, mas foi encontrado pela PM.

A 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Muaná, no arquipélago do Marajó, prendeu, no último final de semana, um homem acusado de ameaçar degolar duas crianças em uma localidade na área rural daquela cidade. Segundo a PM, o acusado identificado pelo apelido “Caçador” já responde por crimes como estupro, homicídio e violência doméstica.

De acordo com o comandante da 20ª CIPM, capitão Muniz, os militares receberam denúncias de um cidadão informando que sua família estava sendo ameaçada por um homem armado com uma faca, no distrito de Pracuúba, no rio Guajará. Os policiais foram até o local, mas foram informados que o suspeito havia fugido após ter invadido a casa das vítimas e ter ameaçado degolar as duas crianças, uma de cinco e um bebe de oito meses.

“Assim que a guarnição chegou à cena, foi constatado que o agressor havia fugido para uma área de mata. Após diligências, o indivíduo foi localizado em uma casa na área ribeirinha. O acusado, que já possui antecedentes por crimes graves como estupro, homicídio e violência doméstica, foi encontrado com um ferimento na cabeça, causado, segundo populares, por uma perna manca durante sua fuga”, disse o gestor da 22ª CIPM, capitão Muniz.

Fonte: Alexandre Nascimento/DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/2024/07:16:20

