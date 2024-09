Ação integrada recupera lancha escolar furtada na zona rural de Óbidos, no Baixo Amazonas

(Foto: Divulgação/PMPA) – Uma ação integrada empenhada pela equipe de agentes da Base Fluvial Candiru e da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar, na manhã desta terça-feira, 17, identificou e recuperou na Ilha Santa Rita, uma lancha escolar municipal furtada por volta de 21h da última segunda-feira, 16, na comunidade Parú, zona rural do município de Óbidos, no Baixo Amazonas.

Após serem acionados por funcionários da gestão municipal, responsáveis pela lancha furtada, os agentes de segurança pública iniciaram as buscas pelos suspeitos e embarcação por volta de 7h da manhã de hoje, tendo êxito na localização e recuperação da lancha que havia tido o motor retirado e estava a deriva na Ilha de Santa Rita.

“Em menos 24h após o furto e com aproximadamente 3 horas de patrulhamento em busca dos suspeitos e da embarcação, conseguimos recuperar o equipamento furtado, demonstrando, mais uma vez, a agilidade e prontidão das equipes de segurança que atuam na região, assim como a importância dos investimentos que têm sido feito, como a aquisição de lanchas, inclusive blindadas, como a que foi usada na ação, além da entrega da Base Candiru e a qualificação dos agentes para melhor servir a população, garantindo o combate aos crimes e a paz social”, afirmou o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A lancha foi rebocada para a sede do município de Óbidos para procedimentos cabíveis. Enquanto que, as equipes de policiais seguem nas buscas para localizar os responsáveis pelo crime.

Reforço fluvial no Baixo Amazonas – Na última sexta-feira, 13, a região do Baixo Amazonas foi contemplada com investimentos estratégicos para fortalecer as ações de segurança nos rios, com a entrega da Base Fluvial Integrada Candiru e duas novas lanchas, sendo uma blindada de 600 HP de potência que auxiliará nas ações da Base e uma Eat de 350HP que está a disposição da Polícia Militar. Os equipamentos avaliados em mais de R$10 milhões, já estão fortalecendo as ações na região e contribuindo para o combate à criminalidade.

Fonte: Agência Pará

