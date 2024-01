Homem é preso por violência doméstica contra companheira grávida em Santana do Araguaia

O suspeito foi capturado em flagrante tentando fugir da cidade.

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (24), por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher, no município de Santana do Araguaia, sul do Pará.

Segundo a polícia, a vítima é companheira do suspeito e está gestante.

Em denúncia anônima, a Polícia Civil se deslocou ao endereço indicado onde a mulher foi encontrada no chão, em estado gestacional, em frente a própria residência.

Após ser encaminhada para atendimento médico, a mulher informou ter sido agredida pelo companheiro.

O homem foi localizado no Ponto das Vans, tentando fugir da cidade, momento em que foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial.

Conheça os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006) define cinco formas de violência doméstica e familiar. São elas:

Violência física: ações que ofendam a integridade ou a saúde do corpo como: bater ou espancar, empurrar, atirar objetos na direção da mulher, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar ou ferir;

Violência psicológica: ações que causam danos emocionais e diminuição da autoestima, ou que visem degradar ou controlar seus comportamentos, crenças e decisões; mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

Violência sexual: ações que forcem a mulher a fazer, manter ou presenciar ato sexual sem que ela queira, por meio de força, ameaça ou constrangimento físico ou moral;

Violência patrimonial: ações que envolvam a retirada de dinheiro conquistado pela mulher com seu próprio trabalho, assim como destruir qualquer patrimônio, bem pessoal ou instrumento profissional;Violência moral: ações que desonram a mulher diante da sociedade com mentiras ou ofensas. É, também, acusá-la publicamente de ter praticado crime. São exemplos: xingar diante dos amigos, acusar de algo que não fez e falar coisas que não são verdades sobre ela para os outros.

