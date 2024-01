Moradores reclamam de água turva e amarelada nas torneiras em Novo Progresso

Moradores de Novo Progresso (PA) enviaram reclamações AO Jornal Folha do Progresso sobre a qualidade da água que chega às torneiras das casas de vários bairros da cidade. Segundo as denúncias, a água está saindo turva e amarelada. Esta não é a primeira vez que ocorre, a poucos dias moradores mostraram em vídeo a mesma situação, cobram das autoridades uma punição para a empresa, que pleiteia uma ampliação da concessão publica para mais 30 anos em Novo Progresso. O Caso gerou revolta e foi interceptada a tramitação no legislativo que deverá realizar uma audiência publica para ouvir os moradores.

Morador de Novo Progresso faz desabafo em grupo falando e mostrando a água fornecida a população, pela empresa “Águas de Novo Progresso”.

Moradores também disseram que, em alguns momentos, a água tem saído marrom e com um cheiro forte.

No vídeo o morador mostra agua saindo da torneira com cor turva e comenta-

A questão que eles não se importa; Eles não estão nem aí eles quer saber de pegar o dinheiro da população eles não se importa entendeu um serviço que eles vão entregar essa é a realidade fica sem se importar eles faziam que você tá falando aí já teria furado por artesiano não teria resolvido mas não tão nem aí que a população eles entregam água barrenta suja podre né É só com cloro quando não é só o leite de cloro é é podre desse jeito aí ó entendeu eles desfaz da população eles gostam na cara da população novo progressense né com a questão dessa água aí não estão nem aí entendeu agora vai ver as fatura que quando vem que eu nunca vi na minha vida fatura de água mil e pouco 8.000 ATÉ 10.000……………….[ aí no progresso é essa humilhação aí que essa empresa mequetrefe faz com a população aí deveriam ter vergonha na cara né e fazer isso com a gente aí população de Novo Progresso ]

[Por conta com uma água sebosa dessa aí fora os outros problemas com essa água daí tanto no corpo quanto na pele quanto por dentro também né então acredito que não é possível que ninguém vai fazer nada]

