Polícia prende dois homens em flagrante pilotando motocicletas roubadas em São Félix do Xingu

A Polícia Militar durante um patrulhamento na Avenida Rio Xingu, no município de São Félix do Xingu, sul do Pará, na segunda-feira, 19, avistou um homem que conduzia uma motocicleta modelo Honda Bros, sem placa pelas ruas da cidade. No momento da abordagem, os policiais observaram que o chassi se encontrava raspado e, ao consultar o motor do veículo, foi identificado que se tratava de uma Honda Bros 160 de cor vermelha de placa: QEU-7318 e a mesma estava com registro de Roubo/Furto.

Após a identificação o condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Mais um

Ainda no mesmo dia, só que no período da noite, policiais militares realizavam rondas de rotina quando avistaram uma moto Honda Bros, placa QDC-6752, conduzida por um homem que não teve a identidade revelada, e estava em atitude suspeita. Durante a verificação do veículo, os policiais identificaram que o mesmo estava com status de Furto/Roubo.

O motociclista e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/12/2022/07:05:53

