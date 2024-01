Real Madrid lidera lista de clubes mais ricos do mundo; Flamengo é citado para entrar no top 30

O pódio da ‘Deloitte’ é completado pelo Manchester City, da Inglaterra, e pelo Paris Saint-Germain, da França.

O Real Madrid é o clube mais rico do mundo, segundo a lista divulgada nesta quinta-feira (25) pela empresa de auditoria Deloitte. O time espanhol teve uma receita de 831,4 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões) na temporada 2022/2023, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Os números fazem parte da 26ª edição da Deloitte Football Money League, que traça um perfil dos clubes que mais geram receita no futebol mundial.

O Flamengo não entrou no top 30 da lista, mas foi citado pela Deloitte como um dos clubes que estão próximos de alcançar essa posição. O Inter Miami, por sua vez, teve um aumento significativo de receitas após a contratação de Lionel Messi, em 2023.O relatório avalia três tipos de receitas: matchday (ingressos para a temporada e bilheteria); direitos de transmissão (incluindo participações em ligas, copas e competições europeias); e comercial (marketing, patrocínios e outros).

O top 3 da lista contando também com pelo Manchester City (825,9 milhões de euros) e pelo Paris Saint-Germain (801,8 milhões de euros), respectivamente. Os clubes europeus dominam a lista, com 28 representantes entre os 30 primeiros colocados.

1.Real Madrid – 831,4 milhões de euros

2.Manchester City – 825,9 milhões

3.PSG – 801,8 milhões

4.Barcelona – 800,1 milhões

5.Manchester United – 745,8 milhões

6.Bayern de Munique – 744 milhões

7.Liverpool – 682,9 milhões

8.Tottenham – 631,5 milhões

9.Chelsea – 589,4 milhões

10.Arsenal – 532,6 milhões

11.Juventus – 432,4 milhões

12.Borussia Dortmund – 420 milhões

13.Milan – 385,3 milhões

14.Inter de Milão – 378,9 milhões

15.Atlético de Madrid – 364,1 milhões

16.Eintracht Frankfurt – 293,5 milhões

17.Newcastle United – 287,8 milhões

18.West Ham – 275,1 milhões

19.Napoli – 267,7 milhões

20.Olympique de Marselha – 258,4 milhões

21.Aston Villa – 250,5 milhões

22.Benfica – 233,4 milhões

23.Brighton – 231,3 milhões

24.Roma – 214,9 milhões

25.Sevilla – 214,3 milhões

26.Fulham – 209,8 milhões

27.Leeds – 207,8 milhões

28.Crystal Palace – 206,5 milhões

29.Lyon – 199,1 milhões

30.Everton – 198 milhões

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/11:46:15

