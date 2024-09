Homem é preso suspeito de abusar de criança de 5 anos em Sinop | MT; residia com a família

Foto: assessoria/arquivo | Um homem de 24 anos foi preso, hoje de manhã, por investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso de Sinop, suspeito de abusar de uma criança de 5 anos. Conforme Só Notícias apurou com uma fonte, o investigado residia na mesma casa do padrasto e da mãe da criança, no bairro Jardim Violetas. O fato foi registrado no último dia 14.

Segundo o boletim de ocorrência, a denúncia foi realizada pela mãe. Ela informou que no dia dos fatos, o seu marido e o suspeito, que reside com a família, foram de bicicleta até a babá buscar as suas duas filhas, uma de cinco anos e a bebê de 1 ano e cinco meses. Entretanto, inicialmente chegou na casa somente o seu marido com a bebê.

A mulher questionou o marido sobre a segunda filha, de 5 anos, e ele disse que estava com o suspeito, mas provavelmente teria se perdido na volta para casa. Imediatamente a mãe ligou para a Polícia Militar que conseguiu localizar o homem próximo a um mercado com a criança.

A menina foi resgatada e, até então, o suspeito foi liberado. Porém, a mãe ainda desconfiada passou a questionar a filha, onde a mesma alegou que foi tocada. A mãe conversou inicialmente com o marido, onde o mesmo “chamou de louca”. Posteriormente ela acionou a Polícia Civil.

A equipe plantonista foi até a residência da família e inicialmente não localizou o padrasto da criança e nem o suspeito. Em conjunto com a equipe do Conselho Tutelar, a criança foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento, onde o médico afirmou que a criança apresentava vermelhidão, porém, preliminarmente não podia confirmar se tratava de um abuso.

A equipe policial abriu o inquérito e iniciou as investigações. A criança foi ouvida em escuta especializada, sendo solicitada prisão do suspeito, que foi deferida e cumprida hoje. As investigações continuam.

Fonte: Só Notícias/Kelvin Ramirez e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/2024/07:31:27

