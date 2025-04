Lady Gaga veio! Popstar desembarca no Rio para megashow em Copacabana

Lady Gaga desembarca no Galeão — Foto: Dilson Silva/AgNews

‘Mother monster’ chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, em uma aeronave particular.

A cantora Lady Gaga desembarcou na madrugada desta terça-feira (29) no Rio de Janeiro para o megashow que fará na Praia de Copacabana no próximo sábado (3). Eram 4h50 quando a diva saiu de uma área reservada do Aeroporto do Galeão. Alguns fãs a aguardavam atrás de um cercado.

É #FAKE que Lady Gaga chegou ao Rio com escolta da Polícia Rodoviária Federal

Por volta das 5h15, a artista chegou ao Copacabana Palace, onde se hospedou. Ela entrou pelos fundos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Na frente do hotel, mais little monsters esperavam ver a estrela.

A apresentação, que será gratuita, tem previsão de atrair mais de 1,6 milhão de pessoas. A mother monster chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, em uma aeronave particular.

Dois aviões jumbos

Com estrutura digna de uma superstar, Lady Gaga traz uma equipe de cerca de 250 pessoas e dois aviões jumbos com dezenas de toneladas de equipamentos, que começam a chegar ao Rio nesta semana.

Todo o aparato será levado para Copacabana em vários caminhões. No local, está sendo montado o palco da apresentação “Mayhem on the Beach”.

A estrutura do megashow

Cerca de 250 pessoas da equipe vão ocupar dezenas de quartos em Copacabana;

Equipamentos chegam em 2 aviões jumbos de 82 toneladas cada;

O palco terá um total de 1.260 metros quadrados e, para facilitar a visão de quem estiver na praia, estará a 2,20 metros de altura da base na areia.

