Homem é preso suspeito de matar colega com golpes na cabeça no Pará

Foto: Ilustrativa| O crime aconteceu na manhã do último sábado (3), na Fazenda RN, localizada no Travessão 130 Norte, próximo ao km 130 da rodovia BR-230.

Um homicídio foi registrado na manhã do último sábado (3) na zona rural do município de Medicilândia, sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Francisco das Chagas da Silva, foi encontrada morta dentro de uma casa na Fazenda RN, localizada no Travessão 130 Norte, próximo ao km 130 da rodovia BR-230.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo apresentava cortes profundos na cabeça, possivelmente provocados por um facão. Os policiais do 49° Batalhão de Polícia Militar (BPM), foram acionados via WhatsApp por volta das 9h e se deslocaram rapidamente até o local.

Ao chegarem, constataram o crime e iniciaram buscas pelo principal suspeito, que morava com a vítima. A população da área informou que o homem teria fugido para um pasto nas proximidades. Com apoio dos moradores, os policiais localizaram o suspeito deitado embaixo de árvores.

O homem foi identificado como Ivanildo Novaes de Souza. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados e dificuldades para se manter em pé. Após ser preso, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Uruará com seus pertences: celular, carregador e documentos pessoais. A Polícia Civil também foi chamada para realizar os procedimentos no local do crime, incluindo a perícia e a remoção do corpo. A motivação do crime ainda está sendo investigada pelas autoridades.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/08:20:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...