Homem é preso suspeito de tentar derrubar casa da ex-companheira em Rurópolis

Casa da vítima ficou parcialmente destruída — Foto: Divulgação

Mario Martins de Paiva já responde a um processo pelo crime de tentativa de homicídio tendo como vítima o próprio pai. Com o suspeito a polícia encontrou várias armas de fogo.

Foi decretada a prisão preventiva de um homem suspeito de tentar derrubar a casa da ex-companheira em Ruropolis, no oeste do Pará. O caso aconteceu na Vicinal do Progresso, KM 05.

De acordo com informações da polícia, após um desentendimento, Mario Martins de Paiva ameaçou de morte a ex-companheira que fugiu da residência com a filha. A polícia foi acionada e ao chegar no local encontrou o homem destruindo parte da estrutura do imóvel com um motosserra.

O homem recebeu voz de prisão, mas resistiu à ordem da polícia. Aos policiais a mulher contou que o homem possuía diversas armas de fogo.

Foram realizadas buscas e os policiais encontraram armas de fogo, além de munições e partes de outras armas, que segundo ele, eram de armas antigas que se danificaram.

Polícia encontrou armas de fogo com o suspeito — Foto: Divulgação

Mario Martins de Paiva foi levado para a delegacia de Ruropolis onde o caso foi registrado ao delegado Dawis Oliveira. Ele deverá responder pelos crimes de ameaça, danos, lesão corporal no contexto da violência doméstica.

De acordo com o delegado diretor, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, o arsenal de armas encontrados na casa foi apreendido e levado para ser submetido a perícia quanto a periculosidade e funcionalidade.

“Solicitamos uma pericia de engenharia na casa destruída e a motosserra que ele utilizou para destruir a casa que está prestes a desmoronar oferecendo risco a vítima, familiares e vizinhos também foi apreendido e apresentado para perícia e constatação de objetos utilizado no crime”, contou o delegado diretor, Ariosnaldo da Silva Vital Filho.

Mario Martins de Paiva já responde a um processo pelo crime de tentativa de homicídio tendo como vítima o próprio pai. (Com informações de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 17/11/2022/17:58:33

