Homem esfaqueia e mata duas mulheres da mesma família por dívida que não era delas

Após o crime, população de Juruti Velho se revoltou e ameaçou linchar Joezio de Souza — Foto: Divulgação/Polícia Civil de Juruti

Crime ocorreu na comunidade de Juruti Velho. Acusado, Joezio Souza de Souza foi preso em flagrante. Rosalina e Keliane eram sogra e nora, respectivamente.

Na manhã de domingo (10), um crime ocorreu na comunidade Juruti Velho, no município de Juruti, oeste do Pará. Um homem esfaqueou duas mulheres, Rosalina da Silva, 40 anos, e Keliane Branges Coelho, 26, no bairro Alegre. As vítimas eram sogra e nora, respectivamente.

Segundo a população, a motivação do crime seria uma rixa do acusado com o marido de Keliane e filho de Rosalina. Joezio teria ido cobrar uma dívida de R$ 400 na casa de Rosalina, que teria reclamado e o empurrado por conta da situação, levando quatro facadas. Depois, ele foi à casa de Keliane e desferiu duas facadas nela.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, a primeira vítima já estava sem vida. Já Keliane foi resgatada e encaminhada ao Hospital Municipal, mas também não resistiu e faleceu durante a noite.

O acusado, Joezio Souza de Souza, 24 anos, foi encontrado e preso e flagrante pela PM, após investigação e buscas. Ele foi conduzido a um posto policial e depois encaminhado à delegacia de Juruti.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...