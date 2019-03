Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas e corrupção de menores em Santarém

A Polícia Militar desarticulou uma boca de fumo em que a mulher e três adolescentes, sendo dois filhos e um sobrinho, estariam traficando drogas.

Uma mulher e três adolescentes foram flagrados com drogas em boca de fumo na cidade de Santarém — Foto: Marcello Silva/Arquivo pessoal

A Polícia Militar de Santarém, no oeste do Pará, desarticulou uma boca de fumo na madrugada deste domingo (10), no bairro Jaderlândia, e prendeu uma mulher por suspeita de tráfico de drogas e corrupção de menores. Com ela, estavam três adolescentes que estariam ajudando no tráfico de drogas.

Os adolescentes são a filha da mulher, de 13 anos, o filho de 16 e o sobrinho de 17. No local, a polícia encontrou drogas, materiais para embalar o entorpecente, além de uma quantia em dinheiro. A mulher e os adolescentes foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...