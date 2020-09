Homem faz esposa refém e tenta matá-la; assista

O agressor já tem passagens pelo mesmo crime cometido contra outras mulheres – (Foto:Reprodução)

Um homem fez a própria esposa refém e tentou matá-la na frente de dois policiais, na tarde da última quinta-feira (18), no Paraná.

A negociação foi filmada e nas imagens é possível perceber que a mulher está sentada em uma cadeira de madeira, enquanto o companheiro ameaça a todo instante golpeá-la.

O marido grita em alguns momentos: “Porque você chamou a polícia você vai morrer. Não falei que você ia morrer, eu vou te matar”.

Os policiais tentam acalmá-lo, enquanto ele se agarrava com a vítima com força; e no momento em que se preparava para cravar a faca nela, a cadeira tomba e os dois caem no chão e a mulher acaba sofrendo um corte no braço.

A tensão só termina quando os policiais vão para cima do agressor e conseguem tomar a faca dele. O agressor foi preso em flagrante e já tem passagens pelo mesmo crime cometido contra outras mulheres.

