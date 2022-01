Homem joga gasolina e ateia fogo em companheira grávida, no Pará

(Foto:Rafaela Silva / PCPA / Arquivo) – Mulher foi socorrida e encaminhada para hospital em Belém. Autoridades procuram por suspeito.

A Polícia Civil investiga um caso brutal de tentativa de feminicídio ocorrido no Pará, na madrugada desta segunda-feira (17). Um homem, identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos, é acusado de jogar gasolina e atear fogo na companheira grávida. O caso ocorreu na Vila do Carmo, na cidade de Cametá, no nordeste paraense. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Cametá para apurar o caso. As informações são do O Liberal

Segundo a PC, a vítima foi socorrida e transferida para o Hospital Metropolitano de Belém após o crime. Não há detalhes sobre o estado de saúde da mulher e nem sobre o que teria motivado a tentativa de feminicídio.

O criminoso fugiu após o crime. Segundo as autoridades policiais, diligências já estão sendo realizadas com o objetivo de localizar e prender Mizael.

Qualquer informação que ajude na captura do suspeito podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.

