Mulher e criança de 7 anos morrem durante chuva em Manaus

Na Comunidade Fazendinha, a casa onde estavam seis pessoas, desabou e uma menina de 7 anos morreu durante a queda da estrutura. As pessoas ficaram presas e uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas.

E, uma criança de 7 anos, ate o momento sem identificação, morreu após um desabamento na Rua Curió, na Comunidade Fazendinha, na zona norte de Manaus. Parte da casa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi soterrada devido a um deslizamento de terra provocado pela chuva. As informações são do D24AM

