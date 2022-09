Homem mata colega de trabalho com golpes de faca próximo à comunidade Cachoeira do Aruã, em Santarém

Crime aconteceu no domingo (11) — Foto: Redes Sociais

O caso aconteceu no domingo (11) e homem foi preso na segunda (12) e o suspeito foi autuado em flagrante.

Um homem foi morto com golpes de faca pelo colega de trabalho em área rural às proximidades da comunidade Cachoeira do Aruã, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na tarde do último domingo (11).

(Correção: O g1 errou ao informar que o homicídio aconteceu na comunidade Cachoeira do Aruã. O caso aconteceu em uma área às proximidades da comunidade. A correção foi feita às 12h55).

De acordo com informações do delegado de Juruti, Mendonsa Ferreira Moura, o desentendimento aconteceu no acampamento de uma empresa madeireira onde ambos trabalhavam. A vítima foi identificada como Fábio André Reis de Sousa.

O suspeito é Ivo Lopes da Silva, que foi preso e autuado em flagrante na manhã de segunda (12). Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva

Ainda de acordo com o delegado Mendonsa, as investigações sobre o caso serão realizadas pela polícia civil de Santarém. (Com informações do g1 Santarém e TV Tapajós — PA).

Jornal Folha do Progresso em 13/09/2022/

