Armas, munições e Ouro são apreendidos no município de Pontes e Lacerda/MT

(Foto:Reprodução) – Na noite de sábado(10), a Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de duas armas de fogo, 26 munições e 40g de ouro na BR 174, no município de Pontes e Lacerda/MT.

O ilícito foi encontrado em um veículo que foi parado para fiscalização. Durante a abordagem, os ocupantes apresentaram muito nervosismo e inquietação com a fiscalização policial. Devido a isso, foi pedido a todos que saíssem do carro, e no acento que um dos ocupantes estavam percebeu-se a presença de uma pistola, momento em que foi perguntando ao passageiro se a arma era de sua posse, o mesmo afirmou ser e não possuir o porte legal para utilizá-la.

A partir desse momento a equipe deu voz de prisão ao homem e em seguida foi realizada uma busca minuciosa no interior do automóvel a fim de encontrar outros ilícitos. A composição policial indagou aos abordados se havia mais armas no interior do veículo ou qualquer outro tipo de ilícito, estes disseram não haver mais. Ao prosseguir com a fiscalização, os policiais encontraram mais uma arma.

Após continuar a busca veicular, foi encontrado em uma das bolsas o total de 42g de ouro o qual também ninguém assumiu a posse do material.

Desta forma, os ocupantes do veículo foram detidos, a princípio, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e usurpação de bem ou matéria-prima da União, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Cáceres para os procedimentos cabíveis. (Com informações do gov.br/prf).

