Crime brutal: jovem é morta, acorrentada em moto e arrastada pelas ruas de Sinop-MT; vídeo

(Foto: Sinop Urgente/Fernando Itamir) – O brutal feminicídio foi registrado na madrugada deste domingo em Sinop-MT.

Bruna de Oliveira, 24 anos, foi assassinada por um homem em uma quitinete na rua dos Biris, bairro Primaveras em Sinop (MT). Em seguida, o feminicida arrastou o corpo da vítima por cerca de três quadras até a rua das Orquídeas, fundos do Parque Florestal, onde foi localizado em uma vala, já no período da noite.

Segundo o registro da Polícia Civil, o irmão da vítima declarou que ela havia saído com o suspeito do crime, de 32 anos, no sábado, e desde então não foi mais vista. Ele alegou que ligou para o mesmo, que afirmou ter deixado ela na casa por volta das 22 horas. Ontem, o irmão da vítima foi até a residência do suspeito (quitinete), entretanto, constatou que ele já havia se mudado. No local, foi encontrada várias marcas de sangue e sinais que houve uma tentativa de limpeza.

Foi declarado ainda no boletim de ocorrência que, posteriormente, o irmão de Bruna, desconfiado do crime, resolveu fazer as buscas e localizou o corpo da mesma na valeta.

Imagens registradas por câmeras de segurança, por volta das 4h55, mostraram o momento em que o criminoso deixa o conjunto de quitinetes de moto, arrastando o corpo da mulher com uma corrente fechada com um cadeado.

O perito criminal André Fúrio detalhou sobre as análises preliminares nos dois locais, onde teria ocorrido o crime (quitinete) e o local em que a vítima foi encontrada. “Tudo é preliminar porque nós temos filmagens, depois tudo vai ser mais detalhado. Eu também vou fazer exames no sangue que colhi na casa aqui, tem que ver se é dela mesmo, confrontar com o dela”, explicou.

André Fúrio confirmou que a jovem apresentava ferimentos por arma branca. “O crime é bárbaro por causa do arrastamento né, na verdade, um esgorjamento por arma branca, depois ele passou a corrente no pescoço e arrastou por três quadras, e aí desovou o corpo na matinha da reserva florestal”, acrescentou.

O perito também falou sobre as análises do trecho onde a vítima foi arrastada. “Os arrastamentos não ficaram preservados. Ali, no local onde ela foi encontrada na terra, teve um pisoteamento dos curiosos e da população, então foi apagado. O arrastamento do asfalto também não se vê, porque também está com quase 24 horas que aconteceu o homicídio”, concluiu Fúrio, ao Sinop Urgente.

A equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop faz buscas ao assassino que está foragido. A motivação do crime ainda será confirmada. O corpo da mulher foi retirado da vala com apoio de militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sinop, onde passará por exames de necropsia e identificação oficial.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/08:14:54

