Prefeito do MT decreta emergência por falta de água e proíbe lavagem de carros e irrigação

O prefeito de Tangará da Serra (MT), Vagner Masson, decretou situação de emergência, hoje, em razão da falta de água no município. A medida tem validade até 31 de dezembro ou até o início regular do período de chuva.

O decreto proíbe uma série de atividades, incluindo irrigação agrícola, irrigação de jardins, lavagem de veículos com mangueiras, molhar ruas, lavagem de calçadas externas, despejo em vias públicas de água de filtragem de piscinas e “outras formas de desperdício”.

De acordo com o documento, as medidas também valem para moradores que possuem poços privados, “devido à influência de vazão do lençol freático”. O decreto estabelece ainda que os infratores poderão ser advertidos, multados ou, em último caso, terem cortado o fornecimento de água.

O prefeito também determinou que os órgãos do município auxiliem nas operações de abastecimento humano e dessedentação de animais. Além disso, a autarquia de água e esgoto deverá avaliar e instituir restrições de vazão para atividades agropecuárias, industriais, comerciais e de lazer.

Servidores municipais ainda poderão ser convocados “a qualquer tempo para atuação em funções diversas” e os bens do patrimônio municipal poderão ser cedidos para enfrentamento à situação de emergência.

