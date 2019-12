Homem morre após levar facadas dentro de bar em Novo Progresso

Um homem de 54 anos foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira(12) no Bairro Juscelandia em Novo Progresso.(Foto:Reprodução WhatsApp)



De acordo com a informação Abílio de Araújo de 54 anos, estava no bar Rei da Pinga no Bairro Juscelandia, quando começou a discutir com um outro homem. Ainda de acordo com a informação eles partiram para agressão física e Abílio foi esfaqueado; foi socorrido pelo SAMU por volta das 02h20 minutos com vida. Abílio foi atendido na emergência do Hospital Municipal com duas perfurações de faca no abdome, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 03h30mn. O motivo da discussão não foi divulgado.

O suspeito do crime fugiu, até fechamento desta edição ninguém foi preso, a policia investiga o caso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

