Homem morre após ser atingido por raio enquanto mexia no celular, no Pará

Homem morre após receber descarga elétrica de raio, em Moju, no Pará. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Caso ocorreu no domingo, 8, em Moju, região nordeste do estado.

Um homem, identificado como Ednildo Amaral, de 43 anos, morreu após atingido por um raio, no município de Moju, nordeste do Pará. O caso ocorreu no domingo, 8, enquanto a vítima mexia no celular. (As informações são do g1 Pará — Belém).

De acordo com informações preliminares, Edinildo estava com o celular no ouvido quando recebeu a descarga elétrica. A vítima foi encaminhada para uma Unidade Mista de Saúde da cidade, para receber atendimento, mas não resistiu e morreu.

Sobre o ocorrido, a Polícia Civil (PC) informou que perícias foram solicitadas e um inquérito policial será instaurado para investigar o caso.

