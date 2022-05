Capacitações gratuitas são disponibilizadas através de plataformas do Google

Cursos são totalmente on-line e, ao final, participante recebe certificado de conclusão

Estão abertas as inscrições para diferentes cursos gratuitos 100% virtuais e com emissão de certificado das plataformas Ateliê Digital e Skillshop, ambientes on-line de profissionalização profissional do Google. As formações são direcionadas tanto para iniciantes quanto quem já atua profissionalmente em alguma área dos cursos.

As qualificações abordam temas que ensinam a lidar com as ferramentas do site, como o Google Ads e Analytics, além de oferecer aulas em áreas como Marketing Digital e Gestão de Carreiras. Os cursos têm como objetivo ajudar os trabalhadores a expandir seus negócios, além de alavancar sua carreira ou inserir os interessados em uma nova área do segmento digital. Abaixo, confira um pouco de cada plataforma e os cursos oferecidos.

Ateliê Digital Google

Os cursos do Ateliê Digital Google são abertos a todos os interessados, independentemente do nível de habilidades, dos objetivos ou da experiência. Para assistir as aulas de qualquer lugar, basta ter dispositivos com acesso à internet, como celular, tablet, notebook ou computador. Os interessados devem se inscrever pela página do Ateliê Digital. Confira algumas opções de cursos online disponíveis:

– Use o Google para encontrar um Novo Emprego

– Networking Eficiente

– Introdução à Comunicação Corporativa

– Como falar em Público

– Cloud Onboard Online

– Fundamentos do Marketing Digital

– Leve sua Empresa para a Web

Google Skillshop

O Google Skillshop é uma versão atualizada do Academy for Ads e disponibiliza as formações em diferentes níveis de conhecimento. Entre as novidades, em comparação com a plataforma antiga, está a inclusão de novos cursos e um sistema de avaliação que ajuda o estudante a se preparar melhor antes de fazer o teste final para obter o certificado. Os interessados devem se inscrever pela Skillshop. Abaixo, confira algumas oportunidades:

– Google Ads

– Google Ad Manager

– Google AdMobGoogle for Education

– Google Analytics

– Google Marketing Platform

– YouTube

– Waze Fundamentals E-Learning

