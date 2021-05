Homem morre baleado pela própria arma durante caçada em Mato Grosso

(Foto:Reprodução) – Um homem de 50 anos, morreu na noite de segunda-feira (3) após sofrer tiro acidental durante uma caçada no assentamento Antônio Conselheiro, na zona rural de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, a esposa relatou que ele saiu de casa com uma espingarda para caçar e um tempo depois ela ouviu para disparo de arma de fogo. Ela foi verificar e encontrou o esposo caído e com sangue nas roupas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no local e constatou a morte de Amauri. Os socorristas acionaram a Polícia Militar e a Perícia Oficial e identificação Técnica (Politec).

Os peritos constataram, preliminarmente, que o homem estava em um tablado em que as tábuas estavam irregulares. Ele se desequilibrou e deixou a arma cair, ocasionando o disparo.

A arma utilizada pela vítima era uma espingarda de calibre 36 sem travas, o que facilita o disparo com impactos. No bolso do homem foi encontrado com cartucho deflagrado e outro intacto.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por CENÁRIOMT COM REPÓRTERMT

