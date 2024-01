Homem morre baleado por disparo acidental feito por ele mesmo no dia do próprio aniversário

A vítima estaria manuseando um revólver, quando caiu e efetuou o disparo contra a própria cabeça.

Um homem morreu após ser atingido por um disparo acidental na cabeça feito por ele mesmo, na tarde da última segunda-feira (22), dia do seu próprio aniversário. O caso ocorreu em Catanduvas, município de Santa Catarina.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 14h25 , quando o homem estava em seu local do trabalho. Na ocasião, a arma estaria na posse da vítima, quando o ele caiu de cima do trator, atingindo a própria cabeça.

Apesar das circunstâncias envolverem um disparo acidental, um inquérito foi aberto para apurar um possível crime previsto no Estatuto do Desarmamento, uma vez que a arma possa não ser legalizada.

A vítima, identificada como Ivan Maziero, morreu no local.

Fonte: O Liberal com fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/10:51:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...