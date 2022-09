homem morre eletrocutado ao subir em árvore para pegar manga na zona leste de Manaus

O homem vivia em situação de rua, e subiu na árvore para pegar mangas quando encostou na fiação e levou uma descarga elétrica (Foto: Montagem D24am / Reprodução).

Um homem, ainda não identificado, morreu eletrocutado ao subir em uma árvore para pegar manga, na manhã deste sábado (24), na rua Peixe Agulha, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Segundo informações de moradores, o homem vivia em situação de rua, e subiu na árvore para pegar mangas quando encostou na fiação e levou uma descarga elétrica.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionados para atender a ocorrência e retirar o homem que ficou pendurado na árvore.

O fornecimento de energia foi interrompido no local para a atuação dos bombeiros e o corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). (Com informações do portalrdn.com).

Jornal Folha do Progresso em 26/09/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...