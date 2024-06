16 crianças foram hospitalizadas com suspeita de envenenamento após receber doces de estranha em ponto de ônibus em MT

(Foto: Reprodução)- Por volta das 16h40min desta quinta-feira (06), a Guarnição dos bombeiros foi acionada via telefone 193 pela diretora da escola Darci Ribeiro, informando que seus alunos estavam sofrendo intoxicação alimentar, que, ao comerem os doces, foram acometidos por vômito e dores abdominais.

Após avaliação dos alunos, a guarnição encaminhou 16 alunos ao hospital municipal, onde ficaram sob cuidados da equipe médica.

Segundo as crianças, um casal num veículo Gol de cor vermelha parou no ponto de ônibus escolar e ofereceram vários doces e bolachas as crianças, que guardaram para comerem na escola. Ao chegarem no colégio, as crianças esperaram a hora do recreio para comer o produto oferecido, após comerem os efeitos como dores abdominais, diarreia e vômitos começaram.

A redação do site O Território conseguiu conversar com diretora do hospital municipal de Guarantã do Norte, e ela informou que das 16 crianças, 13 já ganharam alta hospitalar e já estão em sua casa e 3 crianças ainda estão em observação, pois estão com vômitos e dores abdominais.

Fonte: O Território e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/21:23:48

