Homem morre em hospital após ser baleado em conflito agrário em Novo Progresso

Morreu Italino Marcolin, de 75 anos, irmão mais velho entre os envolvidos no tiroteio na noite de, 7 de agosto em uma propriedade rural, veio a óbito na manhã desta sexta-feira,11 de agosto no hospital municipal de Novo Progresso. Italino Marcolin, foi ferido com um tiro na barriga e no peito, passou por cirurgia e houve complicação, não resistiu e veio a óbito, por volta das 10h30min desta sexta (11).

O velório de Italino Marcolin, está acontecendo na funerária Planeta Pax, o sepultamento será por volta das 10h00min, no cemitério municipal de Novo Progresso.

Outro irmão, atingido com tiro no braço e barriga, foi transferido para Hospital Regional de Itaituba, onde aguarda cirurgia, tem estado de saúde estável.

Italino Marcoli, de 75 anos, morador desde os anos 80, pioneiro em Novo Progresso, foi atingido em uma troca de tiros com o fazendeiro Hamilton Javorski e seu filho Renato Javorski na noite de 7 de agosto, em sua residência.

Os tiros teriam sido disparados pelo filho do fazendeiro, que conforme relatos da família, chegaram na propriedade, ameaçando e atirando ao chão. Dois irmãos que estavam com ele teriam reagido e foram atingidos também. O Fazendeiro comprador da terra Hamilton Javorsci foi atingido por disparos e morreu no local, o filho ficou ferido, e tem paradeiro ignorado. Os três irmãos foram levados para unidade de saúde da cidade após o ocorrido.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, a família Marcolin, que é pioneira, vendeu a propriedade nas proximidades do Assentamento Nova Fronteira (comunidade Santo Antônio), para terceiro, a negociação foi a prazo, a última parcela no valor de R$ 950 mil, estava vencida a mais de seis meses, tendo dificuldades para receber entrou na justiça, onde aguarda decisão favorável, para tomar posse da propriedade. Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, o comprador alegou falta de documento do Incra, para quitar a dívida (título definitivo), que somente pagaria a parcela quando recebesse o título definitivo da propriedade adquirida (obs. Não constava no contrato).

O Comprador da terra, Hamilton Javorski de 67 anos e o filho, não satisfeitos com a ação na justiça, foi até a propriedade da família Marcolin para reclamar da situação.

Comprador e vendedores não se entenderam, houve desafetos e ameaças por parte do comprador que efetuo disparos pelo chão, logo depois, começou o tiroteio.

O Comprador da terra, Hamilton Javorski de 67 anos, morreu no local, o filho Renato Javorski, levou um tiro no rosto e no braço, se a evadiu do local, não deu entrada no hospital, o paradeiro é desconhecido.

Ainda de acordo com apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, a área envolvida na discussão está em processo judicial, os vendedores são pioneiros em Novo Progresso.

Testemunha que estavam por perto conta que ouviu muitos disparos, mais de 20. Só em uma parede foram sete marcas de balas, carro (camionete) que estava o fazendeiro e filho foi atingido.

O Caso é investigado pela Delegacia Civil de Conflitos Agrários da cidade de Santarém.

