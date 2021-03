Suspeito de participação em assalto é morto em troca de tiros com a polícia em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após uma denúncia anônima de que um dos integrantes, de um grupo, que vinha praticando assaltos reiterados na cidade, estava em uma residência perto do Lago Municipal de Novo Progresso comercializado drogas e de posse de arma de fogo. Durante as diligências em busca do suspeito, uma equipe da PM chegou até residência e o rapaz teria sacado de uma pistola para revidar contra os policiais, os policiais reagiram e durante a troca de tiros o suspeito foi atingido.

Com informações da Policia Militar um homem suspeito de envolvimento em assaltos é morto em troca de tiros com uma equipe da PM, na noite desta quinta-feira(04) em Novo Progresso.

