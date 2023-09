Homem perde emprego invade empresa e atira no candidato a vaga

Vítima foi atingida com um tiro no ouvido para a surpresa de todos os presentes – (Foto:Reprodução)

Segundo informações colhidas no local, o atirador havia perdido seu emprego recentemente e matou um dos candidatos a vaga

Um crime inimaginável tirou a paz de diversos candidatos a emprego que estavam em uma sala de treinamento. Um homem entrou no local e atirou contra um dos candidatos que estavam sentados em uma das carteiras. O caso aconteceu nesta quarta-feira (20) em São Luís (MA).

Segundo informações do portal O Imparcial, na tarde desta quarta, um homem foi morto a tiros dentro da empresa Montisol, localizada próximo ao terminal do bairro de Maracanã, zona rural de São Luís. O atirador havia perdido seu emprego recentemente e teria matado o candidato à vaga. O crime ocorreu na sala de recepção.

De acordo com relatos, o suspeito já havia trabalhado na empresa, e a vítima estava participando de um treinamento na agência de empregos. O motivo teria sido uma suposta vingança contra a vítima, que de alguma forma, teria contribuído para a perda do emprego do agressor.

Testemunhas afirmam que o suspeito estava armado com uma pistola. Por meio de nota, a empresa Montisol informou que a polícia civil foi acionada de imediato e que já deu início as investigações.

Após tomar conhecimento do assassinato, a SHPP (Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) esteve no local para fazer os primeiros levantamentos do caso, que devem ser incluídos no inquérito policial. O autor do disparo está foragido e é procurado pela polícia.

Empresa emitiu nota sobre o ocorrido

Nas redes sociais, a CMPC Industrial comunicou que a vítima e o atirador eram candidatos a uma vaga de trabalho na empresa e ambos participavam do primeiro dia da etapa inicial do processo seletivo. “A empresa lamenta o ocorrido e está colaborando para esclarecer os fatos”, informou.

Fonte:DOL Carajás com informações de O Imparcial/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2023/07:20:00

