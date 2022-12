Pix bate novo recorde com 99,4 milhões de transações em um único dia; confira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o Banco Central, responsável por oferecer o meio de pagamento, o recorde anterior aconteceu no dia 7 de outubro, com o total de 93,6 milhões de operações em 24 horas. Em setembro, um mês antes da marca anterior, o sistema alcançou, em apenas um mês, R$ 1 trilhão de transações, chegando a 127,8 milhões de usuários em outubro. (Com informações de Juliana Maia).

O Pix bateu um novo recorde na última quarta-feira (30). Em apenas um dia, o meio de pagamento instantâneo registrou a marca de 99,4 milhões de transações. O alcance da nova marca coincidiu com o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores de carteira assinada.

