Grande quantidade de fumaça em toda a cidade assusta moradores de Manaus

(Foto: Reprodução) – A capital amazonense está, desde o início da manhã, coberta for fumaça, dificultando inclusive a visualização de longas distâncias. Moradores também relataram forte cheiro de fuligem

Manaus amanheceu totalmente coberta por fumaça. O fenômeno foi registrado desde o início da manhã desta quarta-feira (20), mas se intensificou a partir das 9h. Ainda não há confirmação da origem da grande quantidade de fumaça, no entanto, por estar no período do verão amazônico, diversos focos de incêndio em áreas de mata e em lixeiras viciadas são identificados diariamente na capital amazonense e em cidades que integram a Região Metropolitana.

Nas redes sociais, manauaras comentaram sobre o fenômeno, alguns publicaram fotos em que a visibilidade da área urbana da cidade fica bastante afetada pela fumaça. A situação inusitada chegou a gerar inclusive memes. Confira alguns desses posts:

Queimadas no interior

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um Sustentabilidade (Semmas), informou que, segundo os dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a fumaça que encobre a cidade, nesta quarta-feira, 20/9, é oriunda de atividades do meio rural, realizadas no interior do Estado, principalmente nos municípios da Região Metropolitana de Manaus.

*Reportagem atualizada às 15h30 do dia 20/09/2023 para inclusão de informação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um Sustentabilidade (Semmas) sobre a origem da fumaça em Manaus.

