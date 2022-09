Homem perde R$ 3 mil após cair em golpe do “nudes”, em Santarém

(Foto: Ilustrativa) – Um homem identificado pelas iniciais A.R, perdeu R$ 3 mil após cair no golpe do “nudes”, em Santarém.

Segundo a vítima, uma suposta menor de idade a procurou pelas redes sociais e iniciou uma conversa íntima. No decorrer do bate-papo, fotos sensuais foram enviadas à A.R, que, posteriormente, foi ameaçado de ser denunciado se não enviasse uma determinada quantia em dinheiro.

Em seguida, o golpista, se passando por pai da menor, entra em contato com a vítima alegando que a suposta filha tem apenas 15 anos e que ao impedir a troca de mensagens instantâneas, houve uma briga dentro da casa, onde foi quebrado diversos aparelhos domésticos. A fim de encerrar o assunto de forma amigável e ressarcir os falsos prejuízos, o criminoso sugere que a vítima envie dinheiro, em troca, não o denunciar à polícia.

Veja nas capturas de tela a seguir:

Com a demora do envio do valor, um suposto advogado da família entra em contato com a vítima e ainda utiliza de um fraco vocabulário jurídico para intimidar A.R.

“Se o senhor me bloquear ou não vier falar comigo, vou entrar em contato com seus familiares. Em seguida, estarei entrando em contato com a Delegacia de Polícia da sua cidade para decretar a sua prisão preventiva. Já temos todos os seus ‘dados cadastrais’. Então, não tem como o senhor fugir. Ou o senhor resolve numa boa para nós guardarmos em sigilo total sem ninguém saber, sem precisar envolver a polícia civil e nenhum membro do Poder Judiciário ou a gente dá seguimento no processo e o senhor será acusado no crime de pedofilia infantil, abuso à criança, mais corrupção de menor, na pena de 8 a 15 anos de prisão preventiva”.

Em outra mensagem, o estelionatário promete ainda envolver toda a família de A.R. “Vou tentar mais uma vez se o senhor não me atender para a gente resolver e por uma pedra em cima dessa história, a família da criança vai entrar em contato com seus familiares, com seus amigos, onde o senhor mora e nós vamos dar início no processo contra sua pessoa. Creio que em 24 horas eu ponho o senhor dentro de uma prisão”.

A vítima com medo enviou o valor via pix e ainda assim continua recebendo outras ameaças. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (22) na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 23/09/2022/08:32:23

