Homem que estava desaparecido é encontrado morto em rio em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem foi assassinado em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo Antunes de Oliveira, de 31 anos, estava desaparecido desde terça-feira (14) e foi encontrado morto na sexta-feira (17) no Rio Lira. A morte dele é investigada, mas ninguém foi preso.

Corpo do homem foi jogado no Rio Lira em Sorriso — Foto: Portal Sorriso

You May Also Like