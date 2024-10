Atirador que matou pai, irmão e PM é encontrado morto no RS

Momento em que o Corpo de Bombeiros chegou ao local do crime | Foto: Reprodução

A polícia foi acionada após denúncia de maus-tratos e já encontrou o atirador morto.

Um homem de 45 anos, identificado como atirador, abriu fogo em uma residência no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), resultando na morte de três pessoas e deixando nove feridas.

A situação teria começado por volta das 23h da noite de terça-feira, 22. De acordo com o comandante da Brigada Militar (BM), Cláudio Santos Feoli, a polícia entrou na casa do homem por volta das 8h30 desta quarta-feira (23/10) e o encontrou morto. A Brigada Militar foi ao local após receber uma denúncia de maus-tratos.

As vítimas fatais incluem o pai do atirador, Eugênio Crippa, de 74 anos, que havia acionado a polícia; o irmão, Everton Crippa, de 49 anos; e um policial militar, Everton Kirsch Júnior, de 31 anos. O atirador também feriu sua mãe, Cleris Crippa, de 70 anos, e a cunhada, Priscilla Martins, de 41 anos. Ele trabalhava como motorista de caminhão, e sua mãe encontra-se em estado grave.

As outras pessoas feridas incluem seis policiais e um guarda municipal. De acordo com a Brigada Militar, um sargento de 38 anos foi baleado no ombro, enquanto um soldado de 32 anos levou um tiro de raspão no pé. Outro policial, de 31 anos, foi atingido por cerca de três tiros e está em estado grave. Além deles, mais dois policiais ficaram feridos, um deles de 26 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal.

Os policiais tentaram negociar a rendição do suspeito, enquanto as casas vizinhas ao local da ocorrência foram evacuadas como precaução. O atirador teria derrubado a tiros dois drones utilizados pela polícia durante a ação.

Identificado pela Brigada Militar (BM) como Edson Fernando Crippa, de 45 anos, possuía quatro armas registradas em seu nome, conforme informações do Sistema de Consultas Integradas.

As armas em posse de Edson, que era motorista de caminhão, são:

— 1 pistola Taurus PT111G2 calibre 9 mm

— 1 rifle calibre 22

— 1 espingarda calibre 12

— 1 pistola .380

