Homem que estava desaparecido e foi encontrado nas matas do Cambuquira recebe alta do HMS

Ele estava desaparecido há mais de um mês e foi localizado na noite de quarta-feira (12) por uma mulher que passava no local. (Foto:Reprodução)

Um homem que estava perdido há mais de um mês e foi encontrado na noite de quarta-feira (12) na região de matas do Cambuquira, em Santarém, no oeste do Pará, recebeu alta do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) nesta quinta-feira (13).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), o homem foi localizado por uma mulher que passava no local e acionou o resgate. Ele estava bem debilitado e foi encaminhado ao hospital.

Segundo os familiares do homem, ele tinha saído da casa da tia para ir à casa da mãe que fica na mesma área, mas desde esse dia não voltou mais. Ele tem problemas mentais e estava em reabilitação, pois usava drogas.

Segundo informações do HMS, o paciente recebeu atendimento médico, medicações e complexo vitamínico, depois disso melhorou e recebeu alta médica.

