Dois homens morrem e mulher fica ferida durante troca de tiros dentro de churrascaria em Santarém

Homem teria sido contratado para executar outra pessoa a pedido de facção, mas no estabelecimento havia um policial à paisana que reagiu aos tiros.

Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida durante troca de tiros dentro de uma churrascaria no bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no início da tarde deste sábado (1).

De acordo com as primeiras informações levantadas pela Polícia Militar, o homem identificado como Henrique Malcher Betcel teria sido contratado pela facção criminosa “Comando Vermelho” para matar Rafael Dias Melo. A principal linha de investigação é execução por acerto de contas.

Rafael estava almoçando na churrascaria quando Henrique chegou em uma motocicleta e entrou no estabelecimento. Ele foi em direção à vítima e efetuou ao menos dois disparos, atingindo a região da cabeça.

Uma mulher que estava próxima e almoçava com a família também foi atingida nas costas. Ela foi identificada como Lilian Maria dos Santos Passos.

Durante a ação, um policial militar à paisana estava na churrascaria e reagiu à ação. Henrique foi atingido por tiros enquanto tentava fugir.

“O policial agiu em legítima defesa de uma terceira pessoa. Esse elemento foi para fazer os disparos, mas não contava que ali estava um policial de folga. O policial viu a situação e reagiu”, explicou o tenente Wagner Neto, oficial do dia que atendeu a ocorrência.

Depois dos disparos, populares colocaram as três pessoas em carros particulares e levaram ao Hospital Municipal. Foram constatadas as mortes de Henrique Malcher e Rafael Dias.

A mulher chegou à unidade e foi levada direto para o centro cirúrgico, segundo a assessoria de comunicação do HMS.

O policial à paisana foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde entregou a arma usada na intervenção. Ele vai prestar depoimento ao delegado plantonista.

O revólver usado por Henrique e também a motocicleta foram apreendidos.

Por Geovane Brito e Cissa Loyola, g1 Santarém e Região — Pará

01/01/2022 16h01

01/01/2022 16h01

